Ein furioses erstes Drittel, drei Treffer von Milan Kostourek und ein Phantom-Tor von Jari Neugebauer: Der Heimerfolg der Alligators über die Passau Black Hawks am Sonntagabend bot den Zuschauern bei „Sprade TV“ alles, was das mittelfränkische Eishockey-Herz begehrt. „Solche Spiele müssen wir gewinnen, das ist unser eigener Anspruch“, erklärt Neugebauer.

Eishockey-Oberliga Süd, Männer

Höchstadter EC - Black Hawks Passau 6:2

Es lief die 36. Minute, Neugebauer setzte zum Konter an. Von links kommend zog er vor Filimonow quer, legte die Scheibe an ihm vorbei. Rechter Pfosten, linker Pfosten, ein kurzer Jubel, doch das Spiel lief weiter – für 20 Sekunden. „Ein Linienrichter sagte, er habe die Scheibe im Tor gesehen. Ich dachte, die Scheibe war drin, genau sehen konnte ich es aber nicht“, erklärt Neugebauer. Doch die TV-Bilder zeigen: Die Torlinie passierte die Scheibe nicht. Dennoch gaben die Unparteiischen den Treffer zum 4:1, der Höchstadt in die Spur brachte (37.).

Alligators beginnen furios