Update vom 11.02.2021, 19.05 Uhr: In Zusammenhang mit Corona - eine Person verstirbt

Im Landkreis Forchheim sind am Donnerstag (11. Februar 2021) 235 Menschen nachweislich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Landratsamt meldet, ist eine weitere Person in Zusammenhang mit dem Virus verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz des Landkreises liegt derzeit bei 76,59.

Update vom 04.02.2021, 21.15 Uhr: Über 200 positive Fälle - so ist die Lage in der Region

Im Landkreis Forchheim sind am Donnerstag (04.02.2021) 235 Personen nachweislich positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet (Stand: 16.38 Uhr). Das teilte das Landratsamt mit.

Seit Beginn der Pandemie gab es 3155 Corona-Infektionen im Landkreis. Davon sind 2829 Menschen inzwischen wieder genesen.

Dem Gesundheitsamt wurde zudem ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 91.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region ist währenddessen noch relativ hoch: Laut den Zahlen des Robert-Koch-Institutes liegt der Wert bei 125,64 (Stand: 0.00 Uhr).

Update vom 03.02.2021, 16.52 Uhr: Impfzentrum in Forchheim nur über Umleitung zu erreichen

Durch einen Wasserrohrbruch in der Heinrich-Soldan-Straße muss diese ab sofort saniert werden, meldet das Landratsamt Forchheim. Ab heute (03.02.2021) ist das Impfzentrum Forchheim, im ehemaligen Don-Bosco-Jugendheim bis voraussichtlich 19. Februar 2021 nur über eine Umleitung erreichbar.

Die Umleitung ist ausgeschildert und führt aus Richtung der Bayreuther Straße über die Berliner Straße, gegenüber der Tankstelle. Am Ende der Berliner Straße leitet sie nach links in die Heinrich-Soldan-Straße und endet nach der Kirche rechts in der Don-Bosco-Straße.

Update vom 02.02.2021: Der aktuelle Corona-Stand im Landkreis Forchheim

Wie das Landratsamt Forchheim meldet, sind zur Zeit (Stand: 02.02.2021, 15.25 Uhr) 204 Personen nachweislich positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet. Seit Beginn der Pandemie sind 90 Personen an Covid-19 gestorben.

Im Landkreis Forchheim sind nach aktuellen Zahlen des Intensivregisters 12 von 14 Intensivbetten belegt - eine Person wird beatmet.

Update vom 19.01.2021, 11.00 Uhr: Nach Corona-Massenausbruch - so ist die Lage heute

Am 21. Dezember 2020 haben wir darüber berichtet, dass im Seniorenheim "Martin Luther" 66 von 75 Heimbewohnern positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Von den rund 50 Mitarbeitern waren 21 betroffen. Schon zum damaligen Zeitpunkt waren zwei Heimbewohner in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

Damals galt für zwei Wochen ein Besuchsverbot. Nun, knapp vier Wochen später, sieht die Lage anders aus. Wie der Fränkische Tag berichtet, sind mittlerweile noch 27 weitere Menschen aus dem Heim in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Aktuell leben dort noch 47 Senioren, 38 von ihnen sind negativ auf das Virus geteste worden. Von den Mitarbeitern befinden sich zwei in Quarantäne. Geimpft wurden laut dem Fränkischen Tag 30 Mitarbeiter und drei Bewohner.

Geimpft wurde, wer nicht positiv getestet wurde.

