Zeugen gesucht: Bereits seit über einem halben Jahr bewirft ein bislang unbekannter Täter in regelmäßigen Abständen die Garage und das Grundstück eines 19-Jährigen in der Raiffeisenstraße in Buckenhofen mit rohen Eiern.

Wie die Polizeiinspektion Forchheim berichtet, erhielt der geschädigte 19-Jährige überdies immer wieder beleidigende Anrufe.

Unbekannter bewirft Grundstück mit rohen Eiern: Polizei sucht Zeugen

Die Taten werden seit September 2020 ausgeübt, heißt es weiter.

Wer sachdienliche Hinweise zum möglichen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim unter der Telefonnummer 09191/7090-0 zu melden.