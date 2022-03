Am Samstag, 19.03.2022, wird in Buckenhofen die Pautzfelder Straße auf Höhe Hausnummer 8 gesperrt. Aufgrund der aktuellen Baustellensituation in Buckenhofen werden an diesem Tag auf den Linien 263 und teilweise 265 sowie 266 Busse mit verminderter Kapazität (Midi-Bus mit 17 Sitzplätzen, 1 Stellplatz für Kinderwagen) eingesetzt. Fahrgäste werden gebeten, dies bei ihren Fahrtplanungen zu berücksichtigen.

Wie das Landratsamt Forchheim berichtet, fahren die Linien 263 und 265 bereits wegen der Sperrung der Buckenhofener Straße über die Friedenstraße. Danach weiter über die Staustufe nach Buckenhofen und Pautzfeld zu den regulären Haltestellen. Die Haltestellen Buckenhofen Lindenweg und Am Berg entfallen an diesem Tag zusätzlich zu den Haltestellen St.-Joseph-Straße und Feuerwehrhaus.

Die Linie 265 kann bei den Fahrten um 10:47 Uhr und 15:47 Uhr Richtung Willersdorf, sowie 11:39 Uhr und 16:39 Uhr Richtung Forchheim die Haltestelle Pautzfelder Straße ersatzlos nicht bedienen.

Die Haltestelle Pautzfeld Kirche kann von den Fahrten der Linie 265 um 10:52 Uhr und 15:52 Uhr Richtung Willersdorf, sowie 11:35 Uhr und 16:35 Uhr Richtung Forchheim nicht bedient werden, für diese Fahrten wird eine Ersatzhaltestelle am Feuerwehrhaus in Pautzfeld eingerichtet. Fahrgäste beachten bitte auch die Hinweise an den Haltestellen!