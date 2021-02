Buckenhofen aktualisiert vor 53 Minuten

Brand

Brand am Freitagabend: Feuer im Zirkus - fünf Verletzte

In einem Zirkus in einem Forchheimer Ortsteil ist am späten Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Dabei brannte offenbar ein Wohnwagen komplett aus. Ersten Informationen zufolge wurden fünf Menschen verletzt.