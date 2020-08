Streitberg vor 33 Minuten

Verkehrsunfall

Brummi-Fahrer verlässt sich in Fränkischer Schweiz auf Navi - 40-Tonner reißt Hauseck ab

Ein Sattelzugfahrer vertraute am Montag in Streitberg fatalerweise seinem Navigationsgerät. In der steilen und engen Straße im Schauertal riss er mit seinem 40-Tonner bergab ein Teil eines Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert ab.