Ordentlich aufgestapelt liegen dicke, entrindete Holzstämme am Waldrand. Gerade von dieser Seite aus wirkt der Wald eher ausgelichtet. Neben den Holzstämmen wartet ein übergroßer Haufen aus Fichtenästen darauf, gehäckselt zu werden. Forstamtsrat Stefan Ludwig schneidet ein Stück Rinde aus. Gänge sind deutlich sichtbar. Aber Ludwig sieht mehr: ein kleines braunes Käferchen, das auf den ersten Blick nur der geübte Fachmann erkennt. Doch so klein der Borkenkäfer auch ist, er richtet enormen Schaden an.