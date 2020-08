Bootfahren auf der Wiesent wieder ausgeweitet

Aufgrund der Niederschläge in den letzten Tagen und des daher deutlich gestiegenen Wasserstandes ist der Bootsverkehr auf der Wiesent auch im Abschnitt von Niederfellendorf bis Ebermannstadt wieder möglich. Dies teilte das Landratsamt Forchheim am Montag mit. Der Hinweis auf die Nutzung des vorausgehenden Ausstiegs in Streitberg könne demnach als gegenstandslos betrachtet werden.