Blutspende-Verbot für Homosexuelle: "CSU wird in spätestens fünf Jahren ihre Meinung ändern"

In bayerischen Kliniken werden Blutspenden dringend bentigt. Im Zuge der Corona-Pandemie haben die Blutspendedienste wiederholt vor Engpssen gewarnt. Doch nicht jeder darf Spender werden. Fr homosexuelle Mnner ist es in Deutschland so gut wie unmglich: Nach geltendem Recht drfen schwule Mnner nur Blut spenden, wenn sie zwlf Monate keinen Geschlechtsverkehr mit anderen Mnnern hatten.