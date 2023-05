Die Polizeiinspektion Forchheim berichtet von einer Frau, die stark alkoholisiert aus dem Fenster ihrer Wohnung fiel.

Am Samstagabend (27. Mai 203) gegen 19.40 Uhr trat die 25-Jährige, laut Polizeiangaben stark alkoholisiert, an das offene Fenster einer Wohnung in der "Bamberger Straße", um zu rauchen. Dabei fiel sie vom Fenstersims aus dem ersten Stock und stürzte etwa vier Meter tief auf den Gehweg.

Beim Rauchen von Fenstersims gefallen

Die Frau verletzte sich hierbei mittelschwer und musste ins Klinikum Erlangen gebracht werden. Lebensgefahr bestand allerdings keine.

Wie viel die 25-Jährige tatsächlich getrunken hatte, konnte aufgrund ihrer Verletzungen vor Ort nicht festgestellt werden. Die drei Mitbewohner der Frau, mit denen sie den Tag über getrunken hatte, wiesen Werte zwischen 1.5 und 2.4 Promille vor. Von einem Fremdvergehen wird laut Polizeiangaben aktuell nicht ausgegangen.

