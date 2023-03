Als zwei Kinder - sechs und neun Jahre alt - an der Straße "Am Mühlwehr“ spielten, die an das Grundstück ihrer Eltern grenzte, kam es zu einem Unfall.

Laut Polizeiinspektion Forchheim hat sich dieser am Mittwochabend (22. März 2023) gegen 18 Uhr zugetragen.

Kind (9) gerät mit Roller auf die Straße - und wird von Autofahrer erwischt

Als der neunjährige Junge mit seinem Tretroller auf die Straße fuhr, konnte ein 19-jähriger Autofahrer wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen - er erfasste das Kind mit seinem Wagen.

Zur weiteren Abklärung seiner Verletzungen kam der Junge ins Klinikum Bamberg. Das sechsjährige Kind blieb unversehrt.

