Auf einer freien Fläche in der Gabelung zweier Radwege westlich des Bootsclubs Möwe in Buckenhofen hat das Grünamt der Stadt Bäume gepflanzt, schön in Reih' und Glied. Die Bäume haben sich gut entwickelt, geben im Sommer ein schönes Bild ab und laden Radfahrer zu einem Picknick ein. Jetzt wurde so ein junger Baum Opfer einer Biberattacke. Vielleicht störte den Genossen aus dem nahen Altwasser der Regnitz die militärische Anordnung der Anpflanzung oder er war ein Feinschmecker mit Appetit auf eine junge Erle. Foto: Mike Wuttke