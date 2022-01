Ebermannstadt/Bamberg vor 1 Stunde

Mord-Prozess

"Bewunderung für Serienmörder": 18-Jährige lockt Date in Hinterhalt und tötet ihn wohl "aus Mordlust"

In Bamberg beginnt am Freitag der Mord-Prozess gegen eine heute 19 Jahre alte Frau aus Oberfranken. Ihr wird vorgeworfen, ihr Date in einen Hinterhalt gelockt zu haben. Mit einem Messer stach sie ihm in den Hals. Der Stich endete tödlich.