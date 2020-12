Weißennohe vor 1 Stunde

Diebstahl

Aus Krippe gestohlen: Unbekannte klauen Jesuskind

In Weißennohe (Kreis Forchheim) haben am Sonntagnachmittag bisher unbekannte Täter die Jesusfigur aus einer aufgebauten Krippe in der Klosterkirche entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen.