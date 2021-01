Als am Freitag gegen 9.45 Uhr ein 19-jähriger Audi-Fahrer auf der Kreisstraße FO 41 in westlicher Richtung fuhr, ist er kurz vor Drosendorf im Kurvenbereich - laut Bericht der Polizeiinspektion Forchheim wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Mercedes kollidiert. Zwar blieben glücklicherweise beide Fahrer unverletzt, jedoch entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 10 000 Euro. pol