Ein 17-Jähriger wurde am Samstag (23.04.2022) gegen 1.30 Uhr am Bahnhofsplatz in Forchheim von einer Gruppe Jugendlicher verfolgt. Der Polizei zufolge hatten ihn die Jugendlichen nach der Verfolgung mit Fäusten geschlagen und schließlich zu Boden geworfen.

Der Teenager wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz