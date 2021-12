Scheune brennt lichterloh - aktuell großer Einsatz in Oberfranken: Das Polizeipräsidium Oberfranken informiert am Nachmittag in einer Erstmeldung über einen laufenden Einsatz im Kreis Forchheim. Eine Scheune stehe im Vollbrand, heißt es darin.

Auf Nachfrage von inFranken.de bestätigt die Polizeiinspektion Forchheim den Einsatz. Aktuell laufen noch umfangreiche Löscharbeiten. Mehr könne man zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen, heißt es vonseiten der Polizei.

Scheune steht in Flammen - Großeinsatz in Reuth

Um kurz vor 16.30 Uhr informierte das Präsidium in einem Pressealarm über den Brand. Der Einsatzort befindet sich in der Wöhrstraße in Reuth im Kreis Forchheim. Vor Ort muss aufgrund der Vielzahl an Einsatzkräften mit lokalen Behinderungen gerechnet werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.