Freizeitparks . Vor kurzem hatte die Staatsregierung bekannt gegeben, Es ist endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen", sagte Matthias Mölter, Geschäftsführer des Freizeitparks Geiselwind, im Gespräch mit inFranken.de. Grund zur Freude für Betreiber von bayerischen Freizeitparks und alle Achterbahnfans: In ganz Bayern öffnen in diesen Tagen wieder die. Vor kurzem hatte die Staatsregierung bekannt gegeben, dass Spaß auf Riesenrad und Wildwasserbahn ab sofort wieder möglich ist - wenn auch mit Einschränkungen. Nach einer langen Phase des Ausharrens gelten die kürzlich beschlossenen Lockerungen für Betreiber von Freizeitparks als ein lang ersehntes Hoffnungszeichen: ", sagte Matthias Mölter, Geschäftsführer des Freizeitparks Geiselwind, im Gespräch mit inFranken.de.

Wiedereröffnung von Freizeitparks: Freizeitspaß mit neuen Hygienekonzepte und Abstandsregeln

Die fränkischen Freizeitparks atmen auf: Der Freizeitpark Schloss Thurn öffnet schon am 12. Juni 2021 seine Tore für Besucher. Auch die Betreiber des Freizeitland Geiselwind freuen sich über die Wiedereröffnung, für die aktuell an einem Hygienekonzept getüftelt wird. Die Wiedereröffnung kann jedoch nur unter der Einhaltung strenger Abstands- und Hygienemaßnahmen geschehen.

An Orten mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 müssen Besucher ab sechs Jahren vor dem Eintritt in Freizeitparks einen negativen Schnelltest vorweisen - es sei denn, sie sind vollständig geimpft oder genesen. Liegt die lokale Inzidenz stabil unter 50, so entfällt die Testpflicht.

Generell gelten in allen Parks die bekannten Hygienekonzepte mit Abstandsregeln und FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Über die genauen Regelungen informieren die Betreiber auf ihren Internetseiten.

Lichtblick für Achterbahn-Fans: diese fränkischen Freizeitparks öffnen wieder

#1: Der Playmobil Funpark (Landkreis Fürth)

Am 14. Juni 2021 feiert der Playmobil Funpark seinen diesjährigen Saisonstart. Der Playmobil Funpark liegt im Landkreis Fürth und erfreut Kinder mit verschiedenen Spielwelten und Wasserspielplätzen. Eintrittskarten kosten 44,90 Euro pro Person und müssen vorher online gebucht werden. Neben verschiedenen Playmobil-Spielwelten bietet der Park auch einen Aktivpark mit vielen Kletter- und Spielmöglichkeiten, einen Balancier-Parcours und einen Bauernhof. Weitere Informationen zu den neuen Attraktionen und dem Hygienekonzept finden sie hier.

Kontakt:

Adresse: Brandstätterstraße 2-10, 90513 Zirndorf (Landkreis Fürth)

Telefon: 0911 96661455

Homepage: Playmobil Funpark

#2: Das Freizeit-Land Geiselwind (Landkreis Kitzingen, Unterfranken)

Das Freizeit- Land Geiselwind im unterfränkischen Landkreis Kitzingen wird aller Voraussicht nach Anfang Juli ihre Tore öffnen. "Wir arbeiten derzeit an einem Hygienekonzept und freuen uns auf die Wiedereröffnung Anfang Juli", erzählt Geschäftsführer Matthias Mölter.

Der Park an der Autobahn 3 zwischen Nürnberg und Würzburg bietet sechs Themenbereiche mit vielen Fahrgeschäften. Außerdem ist ein neues "Seaside Resort" geplant, welches gegenüber vom Park gelegen ist und aus insgesamt 18 Bungalows besteht.

Kontakt:

Adresse: Wiesentheider Straße 25, 96160 Geiselwind

Telefon: 09556 921192

Homepage: Freizeit-Land Geiselwind

#3: Der Erlebnispark Schloss Thurn (Landkreis Forchheim)

Bei der Erstellung der Hygienekonzepte sei auf eine Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen (VDFU) gesetzt worden, da dieser auf Erfahrungen eröffnender Parks weltweit zurückgreifen kann. So seien "umsetzbare und praktikable" Konzepte für Wartebereiche, die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln und die tagesdatierten Online-Tickets entstanden. Der Fokus dabei liege auf der Sicherheit und Gesundheit von Besuchern und Mitarbeitern. Welche Neuheiten und Attraktionen Besucher im Erlebnispark Schloss Thurn erwarten, erfahren sie hier.

Kontakt:

Adresse: Schlossplatz 4, 91336 Heroldsbach

Telefon: 09190 929898

Homepage: Erlebnispark Schloss Thurn

Bayerns größte Freizeitparks öffnen wieder

#4: Der Skyline-Park (Landkreis Unterallgäu/Schwaben)

Der nach eigenen Angaben größte Vergnügungspark im Freistaat, der Skyline Park bei Bad Wörishofen im Unterallgäu, startet am kommenden Freitag in die neue Saison. Mehr als 60 Attraktionen gibt es auf dem Areal, darunter Achterbahnen, Autoscooter, Wildwasserbahnen und Tretboote. Tickets kosten 39,90 Euro für Besucher, die größer als 1,50 Meter sind. Wer zwischen 1,10 Meter und 1,50 Meter groß ist, zahlt 30,50 Euro. Wer weniger als 1,10 Meter misst, hat freien Eintritt. Die Tickets können vorab online gebucht oder an der Kasse gekauft werden.

Kontakt:

Adresse: Skyline-Park-Straße 1, 86871 Rammingen

Telefon: 08245 96690

Internet: Skyline-Park

#5: Der Bayern-Park (Landkreis Dingolfing-Landau/Niederbayern)

Auch der Bayern-Park im niederbayerischen Reisbach öffnet am 11. Juni 2021 wieder seine Tore. Tickets können online gebucht oder am Eingang gekauft werden. Besucher ab 1,40 Meter Körpergröße zahlen 27 Euro Eintritt, Tickets für Besucher zwischen einem Meter und 1,40 Meter Größe kosten 24 Euro. Wer kleiner als einen Meter ist, kommt kostenfrei hinein. Neben zahlreichen Fahrgeschäften bietet der Park auch eine Pirateninsel und Tiere, darunter Zwergziegen, Berberaffen und Ponys.

Kontakt:

Adresse: Bayern-Park, Fellbach 1, 94419 Reisbach

Telefon: 0 8734-92980

Homepage: Bayern-Park

#6: Das Legoland ( Günzburg/Schwaben)

Das Legoland im schwäbischen Günzburg an der Autobahn 8 wird schon ab dem 10. Juni 2021 wieder offen sein- allerdings nur für Besucher, die sich vorher online ein Ticket sichern. Ein Tagesticket kostet für alle Besucher ab drei Jahren 42 Euro. Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt in den Freizeitpark mit Fahrgeschäften und Themenwelten. Im Park sind mit Legosteinen nachgebildete Wahrzeichen aus aller Welt zu sehen. Auch die Fahrgeschäfte wurden im Stil der Legosteine gebaut.

Kontakt:

Adresse: Legoland Allee 1, 89312 Günzburg

Telefon: 0180 6 700 757 01

Homepage: Legoland

#7: Die Bavaria Filmstadt (bei München)

Bereits seit Ende Mai ist die Bavaria Filmstadt in Geiselgasteig bei München wieder geöffnet. An jedem Wochenende können Besucher an einer 90-minütigen Führung durch die Bavaria Filmstudios teilnehmen und die Originalkulissen bekannter Filme wie "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" bestaunen. Außerdem gibt es ein 4-D-Kino. Tickets kosten 20 Euro für Erwachsene und 18 Euro für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren. Sie können online gebucht oder vor Ort gekauft werden.

Kontakt:

Adresse: Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig bei München

Telefon: 089 6499-2000

Homepage: Bavaria Filmstadt

#8: Der Churpfalz-Park (Oberpfalz)

Auch der Churpfalz-Park, ein Blumenpark und Erlebnispark in Loifling bei Cham in der Oberpfalz, lockt ab sofort wieder Besucher an. Auf dem Areal nahe der tschechischen Grenze gibt es Fahrgeschäfte, Wasserrutschen, Gokarts, ein Riesenrad und weitläufige Grünanlagen. Eintrittskarten kosten 23 Euro für Besucher ab 16 Jahren, 22 Euro für Sechs- bis 15-Jährige und 19 Euro für Kinder zwischen drei und fünf Jahren. Eine Übersicht über die Attraktionen, Fahrgeschäfte und Ausstellungen finden sie hier.

Kontakt:

Adresse: Churpfalzweg 6, 93455 Traitsching

Telefon: 09971 30300

Homepage: Churpfalz-Park

Bayerische Freizeitparks fassungslos: Betreiber fühlten sich von der Politik vergessen

In den vergangenen Wochen und Monaten waren Ungeduld und Vorfreude in vielen bayerischen Familien gewachsen - und der Nachwuchs im Haus schien der Treiber dafür zu sein: Wann öffnen endlich die Freizeitparks? Deren Betreiber müssen potenzielle Besucher lange Zeit vertrösten, was sich in den sozialen Netzwerken gut nachlesen lässt.

"Wann macht ihr auf? Ich dreh durch", schreibt ein Achterbahnfan an den Skylinepark im Allgäu. "Ich verstehe das Problem der Politiker nicht. Ihr könnt alles so perfekt umsetzen, wir hatten gehofft, euch in de n Ferien zu besuchen", schreibt eine Mutter auf Facebook beim Freizeitland Geiselwind , unter Verweis auf Hygienekonzepte und Abstandsregelungen.

Im vergangenen Jahr erhielten Freizeitparks noch vor den Beherbergungsbetrieben die Möglichkeit zur Wiedereröffnung nach dem ersten Lockdown. "Warum in diesem Jahr nun plötzlich Freizeitparks risikoreicher als Hotels oder Kinos eingestuft werden, obwohl zwischenzeitlich Aerosolforscher und Virologen genau das Gegenteil beweisen, ist nicht nachvollziehbar, so Silke Holzner", Betreiberin des Bayern-Park.

Freizeitparks als Jobmotoren im ländlichen Raum Bayerische Freizeitparks, die als mittelständische Familienunternehmen zumeist bereits seit mehreren Generationen als regionale Jobmoten einen wichtigen Beitrag zur Struktur im ländlichen Raum leisten, müssten dahingehend stärker unterstützt werden und im Zuge sinkender Infektionszahlen in die Öffnungspläne einbezogen werden, erzählte Jürgen Gevers, Geschäftsführer des Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V. (VDFU). Jetzt bei Amazon ansehen: Wasserpistolen Die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Outdoor-Aktivitäten für das Infektionsgeschehen kaum eine Rolle spielen, dienen der Landesregierung um die Wiedereröffnung von zoologischen und botanischen Gärten, Außengastronomie und auch bei Freibädern zu begründen. Einzig bei Freizeitparks würden diese Erkenntnisse ignoriert worden sein. "Wir haben weitläufige Areale sowie bewährte und genehmigte Hygienekonzepte. Mit Kinos und Theatern erhalten exakt die Bereiche die Möglichkeit zur Öffnung, die wir bei uns vom Betrieb ausnehmen. Das ist grotesk", stelllte Joachim Löwenthal, Inhaber des Allgäu Skyline Park, fest. Nun können sich die Betreiber der Freizeitparks und Achterbahn-Fans durch die gesetzlichen Lockerungen über die Wiedereröffnung freuen. Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen scheint dem diesjährigen Saisonstart der angeführten Freizeitparks nichts im Wege zu stehen. Auch der größte Freizeitpark Deutschlands, der Europa-Park in Rust, hat wieder geöffnet: Auch der größte Freizeitpark Deutschlands, der Europa-Park in Rust, hat wieder geöffnet: Hier können Sie Karten für die Sommersaison im Europa-Park gewinnen.