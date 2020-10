Die Tauchkurse des Tauchcenters Actionsport Erlangen, die seit August im Forchheimer Königsbad stattfinden, sind etwas nicht Alltägliches. Wir haben Tauchlehrer Wolfgang Johannsen und seinen Schülern einen Besuch abgestattet, um mehr über die Kurse und seine Teilnehmer zu erfahren.

Neuer Trainingsort

Obwohl das Tauchcenter Actionsport aus Erlangen bereits auf eine mehr als 30-jährige Geschichte seines Bestehens zurückblicken kann, sind Tauchkurse im Forchheimer Königsbad etwas Neues. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie habe man vor allem im Erlanger Röthelheimbad trainiert, verrät Tauchlehrer Wolfgang Johannsen. Da hier jedoch nach den neuen Hygienevorschriften keine Möglichkeit mehr besteht, Duschen und WCs zu nutzen, kam die Möglichkeit, im Königsbad zu trainieren, gerade recht.

Nicht nur die Mitarbeiter stehen bei Bedarf jederzeit hilfreich zur Seite. Das Forchheimer Schwimmbad bietet mit einem Treppeneinstieg und einer maximalen Beckentiefe von fünf Metern auch eine gute Ausbildungsbasis für Tauchanfänger und Tauchprofis.

Kurse für Anfänger und Profis

Denn obwohl im Königsbad derzeit auch Tauchlehrer-Ausbildungen stattfinden, bieten sich Tauchkurse auch für Interessierte ohne Vorkenntnisse an. So können Tauchanfänger im Rahmen der Open-Water-Diving-Ausbildung ab einem Alter von zehn Jahren in sechs Pooleinheiten die Grundlagen des Tauchens erlernen, bevor sie nach vier weiteren Freiwassereinheiten eine theoretische und eine praktische Abschlussprüfung im Freiwasser ablegen.

Ziel dieses Kurses sei es, die Teilnehmer als zertifizierte Taucher, die unter bestimmten Regularien weltweit eigenständig tauchen dürfen, zu entlassen, sagt Johannsen. Vorkenntnisse seien hierfür nicht nötig.

Als Familiensport geeignet

Die Zusammensetzung der Kurse variiert hierbei. Mit durchschnittlich vier bis sechs Teilnehmern müsse man besonders darauf achten, dass die Gruppen alterstechnisch einigermaßen homogen sind. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche können nämlich im Königsbad das Tauchen lernen.

So bereiteten sich auch die Brüder Marc, Alex und Tobias am vergangenen Donnerstag auf ihre anstehende Tauchprüfung zum Open-Water-Diver vor. Der 13-jährige Tobias hatte schon letztes Jahr mit der Ausbildung begonnen, doch durch die Pandemie hatte sich alles ein wenig verzögert. Nun trainiert er zusammen mit seinen beiden elfjährigen Brüdern, die im März mit der Ausbildung begonnen haben.

Da Vater Holger selbst Taucher ist, eignet sich das Tauchen gut als Familiensport. "Es ist schon eine coole Sache", verrieten die Jungs vor Kursbeginn.

Ablauf des Tauchkurses

Bevor es jedoch um 20 Uhr ans eigentliche Tauchen geht, findet vor dem Eingang des Königsbads jeden Donnerstag gegen 19.30 zunächst ein kurzes Briefing statt. Dabei zeigt und erklärt der Tauchlehrer den Schülern schon einmal im Trockenen verschiedene Manöver wie etwa den kontrollierten Notaufstieg oder das Teilen von Atemgas, die während des Trainings geübt werden sollen.

Danach müssen sämtliche Gerätschaften ins Bad befördert werden. Von Tauchjackets, Pressluftflasche, Flossen, Schnorchel und Maske über Tarier- und Gewichtssystem bis hin zum Isolationssystem ist hier alles dabei. Die Hauptbestandteile der Ausrüstung stellt der Verein.

Aus Hygienegründen müssen sich die Schüler einen Teil der Ausrüstung aber selbst zulegen. Die weiteren Kurskosten betragen 299 Euro.

Angesichts des Umfangs der Gerätschaften ist es nicht verwunderlich, dass ein Großteil des Kurses aus dem richtigen Anlegen der Ausrüstung besteht. Während die auszubildenden Tauchlehrer schon unter Wasser sind, überprüfen die angehenden Open-Water-Diver noch ihr Equipment.

Erst nach über einer Stunde wagen auch die Jungs den "großen Schritt" ins Wasser. Gemeinsam mit Tauchlehrer Johannsen tauchen sie kurz darauf ab und führen unter Wasser die an Land durchgesprochenen Übungen aus.

Prüfung steht kurz bevor

Nach dem letzten Kurs im Königsbad steht den Jungs jetzt nur noch das Freiwasserwochenende am Murnersee in der Oberpfalz bevor, wo sie hoffentlich, wie am vergangenen Wochenende sechs andere Schüler vor ihnen, ihre Freiwasserprüfung erfolgreich ablegen werden.