Angekndigte Gruworte wurden in gekrzter Form gesprochen, die geplante Erffnung einer Fotoausstellung mit Bildern von der Kirche und dem Stadtteil ist auf das nchste Frhjahr verschoben worden und ein schon teilweise vorbereiteter Empfang war gestrichen: Aber der Festgottesdienst selbst zum 50-jhrigen Bestehen der Christuskirche Forchheim war trotz Corona nicht abgesagt worden. Natrlich mit Maskenpflicht und sogar mit anzugebenden persnlichen Daten der Besucher samt Angabe des Sitzes in der Kirche fand der Jubilumsgottesdienst statt. 1970, auch am 1. November, war unter Gerhard Huber , dem damaligen Pfarrer der Gemeinde, die Christuskirche eingeweiht worden. Pfarrer Ulrich Bahr und Diakonin Beate Wagner hatten nun die Leitung der "Geburtstagsfeier im verkleinerten Rahmen" vom Beginn bis zum Abschlusssegen inne. Die Predigt hielt Pfarrer Christian Muschler, der 15 Jahre lang Seelenhirt und Initiator vieler (inter-)religiser und auch sozialer Projekte fr die Gemeinde der Christuskirche und ihrer Umgebung gewesen ist. Er war - zur Freude seiner frheren Gemeindemitglieder - aus Simbach am Inn, wo er inzwischen lebt, angereist. Das erst vor kurzem eingetroffene neue Pfarrerehepaar Cramer hielt sich bewusst zurck.