Ein 17-jähriger Forchheimer musste am Samstagabend in Polizeigewahrsam genommen werden, nachdem er betrunken in einem Einkaufsmarkt am Paradeplatz in Forchheim randaliert hatte. Der Jugendliche beschädigte dort einen Flyerständer und schubste eine andere Jugendliche zu Boden, als es zum Streit kam, weil er keine Maske aufsetzen wollte. Nachdem er auch noch die eingesetzten Polizeibeamten beleidigt hatte, ordnete der zuständige Richter am Amtsgericht Bamberg dessen Vorführung an und schickte den jugendlichen Randalierer für die restliche Nacht in Gewahrsam. pol