Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum zwischen Dienstag und Freitag einen in der Hans-Herold-Straße geparkten schwarzen Toyota . Es entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite, diese wurde mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt. Personen, die Angaben zum Täter oder zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Herzogenaurach in Verbindung zu setzen unter Tel. 09132/78090.