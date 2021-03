Zeugen gesucht: Bereits am Freitag (05. März 2021) ist es in der Dompfaffstraße in Erlangen zu einem Übergriff auf den Hausmeister des Anwesens 140 gekommen. Der Mann war bei der Parkhauseinfahrt mit dem Laubbläser und Reinigungsarbeiten beschäftigt, als er plötzlich Schmerzen am Rücken und im Gesicht hatte.

An den betroffenen Stellen fanden sich Rötungen und Schwellungen, so die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt in einer Pressemitteilung am Montag (08. März 2021).

Rötungen und Schwellungen: Hausmeister soll mit kleinen Geschossen attackiert worden sein

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Beamten davon aus, dass jemand aus der Ferne mit kleineren Geschossen den Hausmeister attackiert hat.

Nun wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt eingeleitet. Des Weiteren hofft die Polizei auf Zeugenhinweise und bittet jeden darum, der etwas Verdächtiges mitbekommen hat, sich unter der Telefonnummer 09131/ 760-114 zu melden.