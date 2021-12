Erlangen vor 27 Minuten

Erstmeldung

Wohnungsbrand am 24. Dezember: Bewohner nun ohne Wohnung - Fing der Adventskranz Feuer?

Am Nachmittag des 24.12.2021 hat es einen Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Erlangen gegeben. Der Bewohner konnte von den Feuerwehrkräften gerettet werden. Seine Wohnung ist nun allerdings unbewohnbar.