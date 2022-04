Eine 32-jährige Erlangerin schubste am Mittwoch (13.04.2022) in der Innenstadt eine zufällig vorbeifahrende Fahrradfahrerin von ihrem Rad.

Laut Polizei hielt sich die 32-Jährige mit ihren Bekannten am Paulibrunnen auf. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung geriet sie mit ihren Begleitern in Streit. Ihren Frust darüber ließ die Frau an einer zufällig vorbeikommenden Radfahrerin aus.

Alkoholisierte Frau in Rage: schubst unbeteiligte Radfahrerin vom Fahrrad

In Rage schubste sie die Dame von ihrem Fahrrad. Glücklicherweise blieb die Frau durch den Angriff unverletzt. Auch am Fahrrad entstand kein Schaden.

Die hinzugerufenen Polizisten nahmen die 32-jährige Angreiferin in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille.

Sie muss sich nun wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

