Hans Bitter, Gründungsmitglied des Kunst- und Kulturvereins , wäre heuer einhundert Jahre alt geworden. Hundert seiner Bilder und Skizzenbücher sind am 4. Dezember im Kunstraum zu sehen.Viele Herzogenauracher kennen Hans Bitter noch als erfolgreichen Sportler , ja er ist sogar der erfolgreichste Einzelsportler der Stadt. Fünfmal Weltmeister und 13facher Europameister - der leidenschaftliche Leichtathlet war im Seniorensport über viele Jahre hinweg eine feste Größe in der Weltspitze. Wer das kulturelle Geschehen in Herzogenaurach verfolgt, der erlebte Bitter aber auch als einen ebenso unermüdlichen Künstler.