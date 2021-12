Ein zehn Jahre alter Junge ist am Sonntag (26. Dezember 2021) von einem bislang Unbekannten völlig unvermittelt attackiert worden. Wie die Polizei berichtet, war der Zehnjährige gegen 13 Uhr im Schlosspark in Weisendorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) unterwegs, als er hinterrücks und völlig unvermittelt so stark geschubst wurde, dass er bäuchlings stürzte. Beim heftigen Aufprall auf den Boden brach er sich zwei Schneidezähne ab und war sogar kurzzeitig bewusstlos.

Der Unbekannte, der den Zehnjährigen schubste, stammt nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei aus einer Gruppe von drei Kindern beziehungsweise Jugendlichen. Das Trio sprach kurz vor der Tat noch einen weiteren kleinen Jungen auf dem dortigen Spielplatz an. Offenbar boten sie dem Kind Geld, wenn er am nächsten Tag wieder käme.

Trio mit Mountainbikes und auffälligen Helmen unterwegs

Dank der Schilderung des zweiten kleinen Jungen und der Recherchen seiner Stiefmutter liegt der Polizei eine Beschreibung des Trios vor. Alle drei seien mit Mountainbikes unterwegs gewesen. Das Alter von zweien der drei Jungs wird auf 13 bis 15 Jahre geschätzt. Der dritte im Bunde war wohl deutlich jünger - etwa zehn Jahre alt.

Die beiden älteren Jungs trugen Motocross-Helme. Eine war matt-schwarz und der andere grün mit einer aufgesteckten Helmkamera. "Der jüngere des Trios wurde als auffällig heller Typ beschrieben, mit hellblonden Haaren, blauen Augen und eben auch sehr heller Haut", wie es im Polizeibericht heißt.

Die drei Jungen wurden kurze Zeit später noch einmal auf dem Fahrradweg zwischen Weisendorf und Großenseebach gesichtet. Da der Vorfall erst knapp zwei Stunden nach der Tat der Polizei gemeldet wurde, blieb die Fahndung zunächst erfolglos. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.