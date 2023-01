Weisendorf: "Rudel's Cabire" zum Jahresbeginn 2023 geschlossen

"Haben alles probiert": Betreiberin äußert sich zu den Hintergründen

äußert sich zu den Trotz Schließung: Restaurant wird zur "Seelenwohl Manufaktur und Events"

Ulli Rudel, Betreiberin des "Rudel's Cabire" in Weisendorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt), sah sich Anfang des Jahres 2023 gezwungen, die Türen ihres Restaurants für immer zu schließen: "Die letzten Jahre haben uns einiges abverlangt. Das 'Cabire' blickt auf 20 Jahre Höhen und Tiefen zurück." Im Gespräch mit inFranken.de äußert sie sich zu den Hintergründen und erklärt, weshalb es trotz allem kein endgültiger Abschied ist.

Nach 20 Jahren: "Rudel's Cabire" in Weisendorf schließt - Personalmangel und explodierende Kosten

Auf die Frage, weshalb das"Rudel's Cabire" schließen musste, antwortet die Wirtin ohne zu Zögern: "Personalmangel". Der Mindestlohn sei gestiegen und es gebe kein Fachpersonal mehr. Rudel verstehe, weshalb nur noch wenige Menschen den Beruf des Kochs erlernen wollen: "Die Arbeitszeiten sind nicht prickelnd, man verdient nicht top."

Letztendlich habe die Betreiberin keinen Koch mehr gehabt, die Schließung des Restaurants sei deshalb unvermeidbar gewesen: "Es hat schon länger in uns gebrodelt, wir haben alles probiert, aber ohne Koch kann ich keine Küche halten." Auch die gestiegenen Lebensmittelpreise hätten ihr Übriges getan: "Man merkt es beim Einkauf, beispielsweise beim Frittieröl. Es ist unfassbar, wie viel man für Pommes verlangen müsste, das kann man einfach nicht an die Kunden weitergeben."

"Ich liebe dieses Restaurant nach wie vor und diese Entscheidung hat mir und meiner Familie einiges abverlangt, kann aber leider auch nicht mehr weiter aufgeschoben werden", erklärt Rudel. Doch es gebe auch eine gute Nachricht: Das "Rudel's Cabire" werde zur "Seelenwohl Manufaktur und Events".

Catering mit "Freelance-Köchen": Wirtin startet nach Schließung "Seelenwohl Manufaktur und Events"

Bereits vor der Schließung habe Rudel auch Catering für private Zwecke (beispielsweise Kommunionen, Konfirmationen, Geburtstage) oder Großveranstaltungen angeboten, dies sei auch weiterhin möglich. Das Restaurant könne zudem nach wie vor "für Feierlichkeiten, Tagungen" und Ähnliches gebucht werden.

Die "Seelenwohl Manufaktur und Events" organisiere zudem auch selbst Veranstaltungen wie "Brunch oder Musik und Menü". Die Wirtin des ehemaligen "Rudel's Cabire" in Weisendorf erklärt: "Wir konzentrieren uns jetzt auf Events, da können wir Freelance-Köche anstellen."

Zudem habe man bereits seit längerem Produkte wie Dressings, Salate, Suppen und Flammkuchen in Supermärkten angeboten, dies ändere sich auch in Zukunft nicht. Dieser Betrieb in Weisendorf laufe also ganz normal weiter, nur das Restaurant, das ursprünglich mittwochs bis sonntags geöffnet hatte, werde es nicht mehr geben.

