Am Sonntag 22.05.2022, gegen 11.45 Uhr, kam es an der Einmündung der Staatstraße 2243 von Kalchreuth kommend in die Staatstraße 2240 nach Weiher zu einem Verkehrsunfall, wie die Polizeiinspektion Erlangen Land mitteilte. Ein Autofahrer aus Lauf wollte Richtung Weiher einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer.

Der Biker machte eine Vollbremsung, stürzte und verletzt sich dabei. Er kam mit dem BRK ins Krankenhaus nach Erlangen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Erlangen Land zu melden unter 09131/760514. Vor allem gesucht wird laut Polizei eine Zeugin, die hinter dem Kradfahrer mit ihrem Auto fuhr, nach dem Sturz anhielt und mit dem Verletzten sprach.

Vorschaubild: © Fabian Hoberg/dpa-tmn