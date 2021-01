Weil er Samstagnacht nach 21 Uhr mit seinem Pkw unterwegs war, wurde ein 56-jähriger Heroldsbacher in der Hausener Straße in Wimmelbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Schon beim Herantreten an sein Fahrzeug schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Bei einem anschließenden Test zeigte das Alkoholmessgerät über 1,1 Promille an. Der alkoholisierte Fahrer durfte sich daraufhin unter Polizeibegleitung zur Blutentnahme ins Klinikum begeben. Sein Führerschein wurde eingezogen und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Weil er außerdem keinen gewichtigen Grund nennen konnte, um gegen die Ausgangssperre zu verstoßen, erhält der 56-Jährige neben eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr noch zusätzlich eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. pol