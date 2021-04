Nächtliche Vollsperrung von Donnerstag auf Freitag: Aufgrund des Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen wird die Ausfahrt der BAB A3 in Fahrtrichtung Frankfurt/Main an der Anschlussstelle Erlangen-West gesperrt.

Um die Fahrbahn der Ausfahrt an der Anschlussstelle zu verbreitern, muss das Teilstück von Donnerstag (15.04.2021, ab 21:00 Uhr) bis voraussichtlich Freitag (16.04.2021, bis 5:00 Uhr) abgesperrt bleiben. Das berichtet die "A3 Nordbayern GmbH & Co. KG" in der Pressemitteilung vom 13.04.2021.

Ausbau der A3: Vollsperrung der Ausfahrt Erlangen-West

Entsprechende Beschilderung werden Verkehrsteilnehmer auf der BAB A3 in Fahrtrichtung Frankfurt/Main am Donnerstag darauf hinweisen, die Autobahn bereits an der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach zu verlassen und der Umleitung U80 zu folgen.

Außerdem besteht für die Verkehrsteilnehmer die alternative Möglichkeit die Autobahn weiter westlich an der Anschlussstelle Höchststadt-Ost zu verlassen.

Die "A3 Nordbayern GmbH & Co. KG" bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustelle und dankt den betroffenen Verkehrsteilnehmern für deren Verständnis.

Aufgrund von Arbeiten an der Steuerungstechnik: Sperrung der A3 in Würzburg

Zwischen den Anschlussstellen Würzburg-Heidingsfeld und Würzburg/Randersacker wird die A3 in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch (20./21.04.2021) und Mittwoch auf Donnerstag (21./22.04.2021) im Zeitraum von 20 Uhr bis ca. 6 Uhr gesperrt, wie die Außenstelle Würzburg von "Die Autobahn Nordbayern" in einer Pressemitteilung berichtet.

Die Sperrung erfolgt in Fahrtrichtung Nürnberg und ist wegen Anpassungsarbeiten an der Steuerungstechnik des Katzenbergtunnels erforderlich. Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Nürnberg werden über die Bedarfsumleitung U97 von der Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld zur Anschlussstelle Würzburg/Randersacker geleitet.

Außerdem ist die Tank- und Rastanlage Würzburg Nord von Sonntag (18.04.2021) ab 22 Uhr bis Sonntag (25.04.2021) bis ca. 8 Uhr gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten im Bereich der Zufahrt der Anlage.

Auch Tank- und Rastanlage Würzburg Süd nicht nutzbar

Auch die Außenstelle Würzburg entschuldigt die Verkehrsbehinderung und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich. Neben der A3 werden auch die A9 und die A73 im Jahr 2021 bearbeitet: An welchen Streckenstücken Sie mit Vollsperrungen rechnen müssen, lesen Sie hier.