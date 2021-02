Vorsicht, Vollsperrung: Im Rahmen des sechs-streifigen A3-Ausbaus zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen müssen sich Verkehrsteilnehmer auf eine Vollsperrung der Anschlussstelle Höchstadt-Nord sowie der Staatsstraße 2763 zwischen Mühlhausen und Höchstadt an der Aisch einstellen. Die Vollsperrung liegt im Zeitraum von Freitag (12. Februar 2021) bis Sonntag (14. Februar 2021).

Autofahrer mit dem Ziel Höchstadt oder Mühlhausen werden auf der BAB A3 in Fahrtrichtung Nürnberg durch eine entsprechende Beschilderung darauf hingewiesen, dass sie die Autobahn bereits an der Anschlussstelle Schlüsselfeld verlassen müssen.

A3-Ausbau: Mehrere Straßen am Wochenende voll gesperrt

In Fahrtrichtung Frankfurt müssen Autofahrer gleichen Ziels die Autobahn bei der Anschlussstelle Höchstadt-Ost verlassen, das berichtet die "A3 Nordbayern GmbH & Co. KG" in einer Pressemitteilung am Freitag (12. Februar 2021). Umleitung sind ausgeschildert, heißt es weiter. Zudem wird die Staatstraße St 2763 von Freitag (12. Februar 2021) bis Sonntag (14.02.2021) voll gesperrt. Auch hier ist eine Umleitung ausgeschildert.