Höchstadt a. d. Aisch vor 2 Stunden

Pandemie

Was Luftfilter wirklich bringen

Raumluftfiltergeräte kommen mehr und mehr an Schulen zum Einsatz. Auch an der Anton-Wölker-Grundschule in Etzelskirchen steht seit Kurzem eine mobile Einheit im Werkraum. Die Wirkung der Geräte ist jedoch umstritten.