Die Gewissheit ist da: „Wir wissen, es war ein Wolf“, sagt Jürgen Reingruber, Geschäftsführer der Gemeindeverwaltung Wachenroth (Landkreis Erlangen-Höchstadt). Der erste Hinweis kam Anfang Januar vom örtlichen Jagdpächter, nachdem er nahe der A3 zwischen Weingartsgreuth und Horbach verdächtige Spuren im Schnee entdeckt hatte.

Eine Wildkamera und ein gerissenes Reh hätten die Vermutung in den Wochen darauf bestätigt, berichtet Wachenroths Bürgermeister Friedrich Gleitsmann (CSU). „Es haben sich mehrere Jäger zusammengetan und die Hinweise ausgewertet. Da muss man schon eine gewisse Sicherheit haben“, betont der Rathauschef.

Wachenroth: Wolf hinterlässt verdächtige Spuren - Fotofalle liefert nun tierische Beweise

Als die da war, berieten er und die Gemeinderäte, wie mit der Situation umzugehen sei – und sensibilisierten die Bürger per Amtsblatt: „Vorbeugend möchten wir Sie darüber informieren, dass sich vermehrt Hinweise ergeben haben, dass sich in unserem Gemeindegebiet (überwiegend Weingartsgreuth und Horbach) ein Wolf aufgehalten hat. Ob das Tier nur durchgewandert ist oder sesshaft wird, kann aktuell noch nicht geklärt werden.“

Mittlerweile geht Gleitsmann von einem durchziehenden Wolf aus, weil es jüngst keine Hinweise mehr gegeben habe. Auch deshalb ist es ihm wichtig, keine Hysterie zu entfachen – zumal kein Nutztier Opfer von Wolfsattacken geworden sei und Wölfe für den Menschen im Normalfall nicht gefährlich sind.

Das bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) charakterisiert Wölfe als „grundsätzlich vorsichtig“. Bekommen sie Menschen zu Gesicht, reagieren sie meist scheu und ziehen sich langsam und gelassen zurück. Für den Fall einer Begegnung hat das LfU jedoch einige Verhaltensregeln herausgegeben: Es ist wichtig, Respekt zu haben, aber dennoch nicht abrupt wegzulaufen. „Wenn Sie mehr Abstand möchten, ziehen Sie sich langsam zurück.“ Sollte sich der Wolf nähern, ist es sinnvoll, Aufmerksamkeit zu erzeugen: Lautes Sprechen oder deutlich sichtbare Gesten könnten das verunsicherte Tier zur Umkehr bewegen. Generell gilt: niemals einem Wolf folgen.

Begegnung mit einem Wolf: Diese Regeln sind wichtig

Um zu vermeiden, dass der die Anwesenheit einer Person mit Futter verbindet, sollte er niemals gefüttert werden. Andernfalls sucht er eventuell die Nähe zum Menschen. Für Hundehalter gilt indes: Das eigene Tier an der kurzen Leine halten. Das LfU weist zwar darauf hin, dass „im Einzelfall besonders Jungtiere dem Menschen gegenüber unerfahren und neugierig sein können“. Gefahr bestehe jedoch im Normalfall nicht. Seitdem sich die Wölfe in Deutschland wieder angesiedelt haben – sie waren lange Zeit ausgerottet –, habe es keinen Angriff auf Menschen gegeben.

Standorttreue Wölfe in der Region

Und das, obwohl es mittlerweile wieder viele Rudel gibt. Die meisten davon leben in den neuen Bundesländern, aber auch in der Nähe gibt es einige standorttreue Wölfe, wie das LfU informiert. So unter anderem in der Rhön, im Veldensteiner Forst, auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr oder im Altmühltal.

Zudem zeigt das Wolfsmonitoring des LfU, wo sich in den vergangenen Monaten ebenfalls Wölfe aufgehalten haben: beispielsweise Anfang Dezember 2021 im Nürnberger Land sowie im Mai 2021 in Bamberg und Bayreuth. Die erste Wolfssichtung in Erlangen-Höchstadt ist knapp drei Jahre her: Anfang März 2019 lag eine tote Wölfin auf dem Mittelstreifen der A 73 bei Möhrendorf – der erste Wolf-Welpe, der in Bayern überfahren wurde.

Wolf vor zehn Monaten bei Abtswind gesichtet

Im Kreis Kitzingen hatte sich ein Wolf Ende April 2021 minutenlang als „Fotomodell“ an der Autobahnbaustelle bei Abtswind zur Verfügung gestellt. Mehrfach abgelichtet, unter anderem von Traktorfahrer Pascal Hümmer, drehte das Tier schließlich doch ab und suchte das Weite.