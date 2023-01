Wachenroth vor 2 Stunden

Ohne Führerschein unterwegs

In geparktes Auto gekracht: 19-jähriger Biker erleidet "multiple Verletzungen" - und kassiert Anzeige

Ein 19-Jähriger ist in Wachenroth mit seiner Motocross-Maschine in ein geparktes Auto gerast. Dabei erlitt er zahlreiche Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der junge Biker war dabei ohne Führerschein unterwegs.