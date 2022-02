Ein 48-jähriger Mann hat am Donnerstagvormittag (03.02.2022) eine FFP2-Maske im Wert von 3 Euro in einem Shop einer Tankstelle in Wachenroth entwendet. Anschließend ist der Mann in seinen Sattelzug gestiegen und die A3 in Fahrtrichtung Würzburg weitergefahren. Im Rahmen der nachfolgenden Fahndung konnte der Sattelzug durch Beamte der Polizei Höchstadt eingeholt werden. Nach der Anhaltung stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war, wie die Polizei Höchstadt berichtet.

Bei einer anschließenden Atemalkoholüberprüfung stellte sich schließlich ein Wert von 0,4 mg/l heraus. Nun wurde die Weiterfahrt für den Mann mit seinem "40-Tonner" unterbunden und der 48-Jährige musste die Polizei nach Höchstadt begleiten, um eine gerichtsverwertbare Messung machen zu lassen.

Letztlich musste der Mann, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, eine Sicherheitsleistung in Höhe von 50 Euro für den Diebstahl hinterlegen. Zusätzlich wurde ein Bußgeld für die Fahrt unter Alkoholeinfluss fällig.