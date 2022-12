Der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch wurde ein kurios anmutender Diebstahl im Landkreis gemeldet. In Wachenroth hat eine unbekannte Person am Dienstagvormittag (6. Dezember 2022) insgesamt 55 Nordmanntannen geklaut. Die Bäume waren vom Gelände einer ortsansässigen Firma verschwunden.

Laut Polizei, waren die Bäume für den Weihnachtsverkauf vorgesehen und wurden offensichtlich mit einem Anhänger vom Tatort abtransportiert.

Durch den Diebstahl entstand der Firma ein Schaden in Höhe von über 1200 Euro. Nun hat die Polizei Höchstadt in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise dienen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 09193-63940 in Verbindung zu setzen.

