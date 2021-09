Verkehrsteilnehmende müssen sich in den nächsten Tagen wieder auf Straßensperrungen auf der A3 und der A73 am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen einstellen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch (15. September 2021) berichtet, wird in der Donnerstagnacht (16. September 2021) am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen die Fahrbeziehung der A73 von Fürth kommend auf die A3 gesperrt.

Für den Einhub einer Verkehrszeichenbrücke an der A73 im Bereich Erlangen müssen in der Nacht von Donnerstag, ab circa 20 Uhr bis zum darauffolgenden Morgen um circa 6 Uhr jeweils die äußeren Fahrstreifen für den Verkehr gesperrt werden. Aufgrund der Nähe zum Autobahnkreuz ist deswegen ein Ausfahren auf die Verbindungsrampen zur A3 in Richtung Würzburg und Regensburg nicht möglich. Umleitungen sind ausgeschildert.