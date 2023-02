Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen muss auch die Unterführung, die die Staatsstraße 2763 unter der A3 hindurchführt, umgebaut werden. Die Autobahn GmbH Nordbayern kündigte in einer Pressemitteilung an, dass nun das neue Teilbauwerk errichtet wird, das die dreistreifig ausgebaute Richtungsfahrbahn Nürnberg tragen wird.

Für die anstehenden Restarbeiten muss die Staatsstraße 2763 im Bereich der Anschlussstelle Höchstadt-Nord vom 20. Februar, ca. 08:00 Uhr, bis 24. Februar 2023, voraussichtlich bis 16:00 Uhr voll gesperrt werden. Für die Ausschilderung einer Umleitung wird gesorgt.

Auch eine Ausfahrt an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord wird gesperrt

In diesem Zusammenhang wird auch die Ausfahrt an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord in Fahrtrichtung Nürnberg zur selben Zeit voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg mit dem Ziel Mühlhausen werden dann durch eine entsprechende Beschilderung darauf hingewiesen, dass sie die Autobahn bereits an der Anschlussstelle Schlüsselfeld verlassen sollen. Sie werden über die U11 nach Mühlhausen umgeleitet. Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel Höchstadt werden gebeten, die Anschlussstelle Höchstadt-Ost zu nutzen.

Verkehrsteilnehmer, die auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt / Main mit Ziel Höchstadt unterwegs sind, werden über die Anschlussstelle Pommersfelden und die U15 nach Höchstadt geführt. Die Umleitungen werden laut der Autobahn GmbH ausgeschildert.

Für die Maßnahmen werden betroffene Verkehrsteilnehmer und Anwohner um ihr Verständnis gebeten. Im Bereich der Baustelle sollten Auto-, Lastwagen- und Motorradfahrer zudem besonders vorsichtig fahren.

Vorschaubild: © kalhh/pixabay.com