Teile am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen am Montag und Dienstag gesperrt

gesperrt Grund: Aufbau von Lärmschutzwänden an der A73

an der Die Umleitung führt über die Anschlussstelle Erlangen-Bruck

Sperrung von A3/A73: Am Montag (24.01.2022) und Dienstag (25.01.2022) wird jeweils eine nächtliche Sperrung der Tangente Fürth-Regensburg eingerichtet. Dies berichtet die Autobahn GmbH des Bundes in einer Presseinformation.

Aufbau von Lärmschutzwänden: Sperrung am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen

Grund für die Sperrung ist der Aufbau von Lärmschutzwänden an der A73 auf der Seite Eltersdorf-Ost, die als einer der letzten Schritte im Bereich der Großbaumaßnahmen am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen durchgeführt werden muss. Um den Aufbau der Lärmschutzwände zu ermöglichen, muss die Tangente, welche die A73 von Fürth kommend mit der A3 in Richtung Regensburg verbindet, sowohl Montagnacht (24.01.2022) als auch Dienstagnacht (25.01.2022) für den Verkehr gesperrt werden.

Die nächtlichen Sperrungen bestehen jeweils im Zeitraum von 20 Uhr bis circa 6 Uhr des Folgetages. Die Autobahn GmbH bittet betroffene Verkehrsteilnehmer*innen während dieser Zeit der ausgewiesenen Umleitungsbeschilderung, welche über die Anschlussstelle Erlangen-Bruck führt, zu folgen. Zudem bittet sie um erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

