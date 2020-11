Die A3 soll zwischen Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen sechsspurig ausgebaut werden. Zur Vorbereitung wird am kommenden Samstag (28. November 2020) ab 20 Uhr der neue Stahlüberbau eines Bauwerkes auf der Kreistraße ERH 22 zwischen Elsendorf und Buchfeld montiert.

Eine Umleitung in beide Fahrtrichtungen wurde bereits eingerichtet.

Vollsperrung ab 20 Uhr: Besucher der Tankanlage sollen Raststätte rechtzeitig verlassen

Fahrer in Richtungsfahrbahn Nürnberg können die Autobahn an der Anschlussstelle Schlüsselfeld verlassen. Von dort wird der Verkehr über die Bedarfsumleitung U11 zurück an die Anschlussstelle Höchstadt-Nord auf die A3 geleitet.

Wer in Fahrtrichtung Frankfurt/Main unterwegs ist, soll die A3 an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord verlassen. Über die Bedarfsumleitung U88 wird der Verkehr zur Anschlussstelle Schlüsselfeld zurück auf die A3 geleitet.

Besucher der Tank- und Rastanlage Steigerwald werden zudem gebeten, mit ihren Fahrzeugen den Platz bis 19 Uhr zu verlassen. Das Ausfahren von der Tank- und Rastanlage ist nach Einrichtung der Vollsperrung erst wieder ab Sonntagvormittag, gegen 10 Uhr möglich.

Umleitung bleibt bis Fertigstellung bestehen

Laut Informationen der A3 Nordbayern bleibt die Kreisstraße zwischen Elsendorf und Buchfeld bis zur geplanten Fertigstellung des neuen Überführungsbauwerks befahrbar. Die Fertigstellung wird Ende März 2021 erwartet. Eine Umleitungsstrecke über Buchfeld, Ailsbach, Unterwinterbach, Frimmersdorf, Hermersdorf, Dutendorf, Oberwinterbah, Ochsenschenkel, Gleißenberg, Schlüsselfeld, Attelsdorf und Elsendorf ist ausgeschildert.