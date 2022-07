Zu einem tragischen Vorfall kam es am Donnerstagmorgen (29. Juli) an einem landwirtschaftlichen Anwesen in Vestenbergsgreuth. Ein 83-jähriger Landwirt wurde bei Arbeiten im Gehege von einem Schafbock mehrfach attackiert, wodurch er schwere Verletzungen erlitt. Dies teilte die Polizei Höchstadt mit.

Der Sohn des Landwirts wurde Zeuge des Vorfalls und eilte seinem Vater zu Hilfe. Der 83-Jährige wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum zur weiteren Behandlung verbracht.