Vestenbergsgreuth vor 38 Minuten

Kein Führerschein

18-Jähriger macht illegale Spritztour mit Traktor - und richtet erheblichen Schaden an

Ein Landwirt stellte am Samstagnachmittag in seiner Maschinenhalle fest, dass sein Traktor erhebliche Unfallspuren aufwies. Kurz danach war klar, was passiert war.