Seit Samstagmorgen (19.12.2020) wird der 80-jährige Gottfried R. aus Erlangen vermisst. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst haben eine großangelegte Suche gestartet und bitten die Bevölkerung um Mithilfe, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Gottfried R. verschwand am frühen Samstagmorgen aus einem Pflegeheim in der Spardorfer Straße. Seitdem ist der Senior nicht wieder aufgetaucht und wird weiterhin gesucht, wie die Polizei am Mittwoch (23. Dezember 2020) erneut mitteilt.

Wer hat den Mann gesehen? Er braucht vermutlich Hilfe

Der Senior hat das Pflegeheim am Samstag vermutlich in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr verlassen. Der Vermisste kann nicht sprechen. Aufgrund seines Gesundheitszustands ist davon auszugehen, dass er orientierungslos und auf fremde Hilfe angewiesen ist. Zudem dürfte Herr R. nur leicht bekleidet sein.

Gottfried K. ist laut Polizeibericht 168 cm groß, circa 60 kg schwer und hat eine schlanke Figur. Über seine aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt, mutmaßlich trägt Herr R. Schlafbekleidung (eventuell ohne Hose).

Neben Einsatzkräften der Polizei sind auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht an der Suche nach dem Vermissten beteiligt. Dabei kamen unter anderem auch ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei, eine Drohne der Feuerwehr sowie Suchhunde des Rettungsdienstes zum Einsatz. Taucher der Wasserrettung suchten außerdem Abschnitte der Schwabach ab.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Gottfried R. nehmen die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Rufnummer 09131 760-120 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen.

Aktuell wird ebenfalls eine Frau aus Heidenheim vermisst - auch sie ist stumm und verschwand ebenfalls am Samstag.