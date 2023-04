Erlanger Bergkirchweih 2023: Stadt kündigt spezielle Überwachungstechnik an - "für mehr Sicherheit"

Erlanger Bergkirchweih 2023: Stadt kündigt technische Neuerung an

Einsatz "für mehr Sicherheit" der Besucher

der Besucher Ziel: Besserer Überblick über große Menschenmassen

Betroffen ist Bereich der "T-Kreuzung" und vor dem "Kessel"

Die Erlanger Bergkirchweih findet dieses Jahr vom 25. Mai 2023 bis zum 5. Juni 2023 mit einer technischen Neuerung statt. An zwei Standorten soll damit mehr Sicherheit an besucherstarken Tagen garantiert werden, teilt die Stadt Erlangen in einer Pressemeldung mit. Die Bergkirchweih ist eines der vielen Feste und Feiern, die im Sommer wieder stattfinden.

Erlanger Bergkirchweih wird mit Kameras ausgestattet - direkte Übertragung zur Polizei

Auf großen Volksfesten, wie zum Beispiel dem Oktoberfest in München, wird bereits Videotechnik eingesetzt, um für das Wohlergehen der Besucher zu sorgen. 2023 soll diese jetzt auch auf der Erlanger Bergkirchweih Anwendung finden. Das Ziel der Stadt Erlangen und der Sicherheitsbehörden sei es, Personendichten im Bereich der "T-Kreuzung" und vor dem "Kessel", zwei wichtigen Fluchtwegen, besser zu erkennen und darauf zu reagieren.

Die Kameras an den beiden Standorten richten sich demnach ausschließlich auf die Verkehrswege, die Bierkeller würden nicht gefilmt. "Durch Übersichtsaufnahmen an besucherstarken Tagen sollen sie für mehr Sicherheit sorgen", schreibt die Stadt Erlangen in der Pressemeldung. Die besucherstarken Tage seien von Donnerstag bis Sonntag am Eröffnungswochenende und Freitag und Samstag am zweiten "Bergwochenende". An diesen Tagen seien die Kameras jeweils von 19 Uhr bis 22 Uhr in Betrieb.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken habe das Vorhaben hinsichtlich des Datenschutzes "intensiv geprüft". Das Videomaterial werde nur aufgezeichnet und gespeichert, wenn Straftaten oder erhebliche Ordnungswidrigkeiten zu erkennen seien, heißt es. Zudem würden die Einsatzbereiche der Kameras mit Hinweisschildern ausgewiesen. Die Kameras seien außerdem eine Verbesserung gegenüber den "Scouts", die in der Menschenmenge die Personendichte beurteilen, da sie von oben auf die Personen auf der Bergkirchweih in Erlangen gerichtet seien.