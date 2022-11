Am Donnerstagmittag (24. November) ist es gegen 13.30 Uhr in Uttenreuth zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich ein 14-jähriger Schüler verletzte.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung zur Danziger Straße, berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Land: Dort fuhr ein 76-jähriger Autofahrer auf der Erlanger Straße in Richtung Buckenhof. Die Ampel an der Kreuzung zeigte "Grün" für den 76-Jährigen.

Schüler rennt auf Fahrbahn - und übersieht Auto

In diesem Moment rannte ein Schüler unvermittelt vom Gehweg auf die Fahrbahn - der 14-Jährige wollte noch seinen Bus auf der Gegenseite der Fahrbahn erreichen, obwohl die Ampel "Rot" für ihn zeigte.

Dabei übersah er das Auto des 76-Jährigen und "rannte in dessen rechte Fahrzeugseite", beschreibt die Polizei den Unfallhergang. Der Schüler erlitt dadurch leichte Verletzungen am Bein, ein Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in eine Unfallchirurgie.

Der Sachschaden am Auto beträgt rund 500 Euro.

