In den vergangenen drei Pandemiejahren mussten sich Krankenhäuser und deren Personal permanent und schnell an immer wieder neue Umstände anpassen und zahllose Herausforderungen meistern. Wie das Uniklinikum Erlangen berichtet, bewies es dabei Konstanz: Auch 2023 gehört es weiter zu den Top-100-Kliniken weltweit. Dabei habe sich das Uniklinikum Erlangen in diesem Jahr, verglichen mit 2022, sogar noch um fünf Plätze verbessert (von Rang 99 auf Rang 94). Das geht aus dem fünften globalen Ranking „World’s Best Hospitals 2023“ des US-amerikanischen Nachrichtenmagazins „Newsweek“ und des Statistikportals „Statista“ hervor.

Aus 2.300 Kliniken in 28 Staaten, die jeweils zu den 250 Top-Kliniken des jeweiligen Landes gehören, wurden die weltweit besten Krankenhäuser ausgewählt. Insgesamt haben es drei bayerische Kliniken (Uniklinikum Erlangen auf Platz 94, LMU Klinikum auf Platz 31, Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München auf Platz 20) sowie neun weitere deutsche Kliniken in die Top 100 der „World’s Best Hospitals 2023“ geschafft. Den ersten Platz auf internationaler Ebene belegte erneut die Mayo Clinic in Rochester, USA; auf nationaler Ebene die Charité – Universitätsmedizin Berlin.

In die Bewertung fließen jedes Jahr sowohl Empfehlungen medizinischer Expertinnen und Experten sowie Umfragen zur Patientenzufriedenheit ein als auch Leistungskennzahlen zur Patientensicherheit, zu Hygienemaßnahmen und zur Behandlungsqualität.

Im diesjährigen Ranking wurde erstmals auch berücksichtigt, inwieweit PROMs (Patient-Reported Outcome Measures) in den Kliniken implementiert sind. PROMs erlauben es, das subjektiv erlebte Wohlbefinden und die Lebensqualität im Verlauf einer Behandlung mess- und vergleichbar zu machen. Damit legen sie den Fokus noch stärker auf Patientinnen und Patienten und tragen so zu einer Qualitätssteigerung bei.

Vollständiges Ranking: https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2023