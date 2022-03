Erlangen vor 35 Minuten

Universitätsklinikum

Uni-Klinikum Erlangen: Kinderpalliativteam erhält großzügige Spende

In Erlangen erhält das Kinderpalliativteam zum wiederholten Mal eine Spende in Höhe von 5.000 Euro von der Sontowski und Partner GmbH. Die "regelmäßigen Spenden" sichern ein Angebot, "das Krankenkassen nicht vollständig finanzieren", so Dr. Joachim Wölfle, Direktor der Kinderklinik.