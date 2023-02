„Sucht eure bunteste Wolle raus und lasst die Nadeln glühen“ – mit diesen Worten startete Grit Kreusch aus Lohr am Main im November 2022 auf ihrem Instagram-Account die Aktion „buntumsherz“. Das Ziel dieses Herzensprojekts: den jungen Patientinnen und Patienten der Kinder- und Jugendklinik (Direktor: Prof. Dr. Joachim Wölfle) des Uniklinikums Erlangen mit farbenfrohen Stricksocken eine kleine Freude und vor allem warme Füße bereiten.

Insgesamt 110 Frauen aus ganz Deutschland und sogar aus Luxemburg beteiligten sich an der Aktion, sodass schließlich 579 Paar handgefertigte Socken in verschiedenen Größen, 27 Paar Babyschuhe, acht Mützen und Stirnbänder, ein Schal sowie fünf Paar Handstulpen zusammenkamen. Das berichtet das Universitätsklinikum Erlangen in einer Pressemitteilung.

Die leitende Erzieherin der Kinderklinik Marion Müller nahm die einzigartigen Strickarbeiten in liebevoll gestalteten Geschenktüten gemeinsam mit ihrer Kollegin Pamela Krebs dankend entgegen.

„Da wird einem nicht nur warm um die Füße, sondern vor allem ums Herz. Wir sind begeistert von so viel liebevoller Handarbeit und möchten allen Beteiligten ein großes Dankeschön aussprechen“, freute sich Marion Müller.

Grit Kreusch zeigte sich gerührt: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen meinem Aufruf folgen. Beim Anblick der zahlreichen Strickarbeiten, die mich erreicht haben, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Besonders der heutige Tag wird mir noch lange in Erinnerung bleiben – es ist einfach so schön, dass wir etwas Wärme und Farbe in den Alltag der jungen Patientinnen und Patienten bringen können.“

Gewidmet ist die Aktion „buntumsherz“ dem Arbeitskollegen der Initiatorin Christian Günther und seiner Frau Katja zur Erinnerung an ihre Tochter Milena, die lange Zeit in der Erlanger Kinderklinik behandelt wurde.