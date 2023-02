Zur alljährlichen Weihnachtsfeier der "Hermann GmbH" gehört traditionell eine Mitarbeitenden-Tombola für den guten Zweck. In diesem Jahr ging der Erlös von 500 Euro – den Geschäftsführer Stefan Herrmann und seine Frau Carmen auf 2.000 Euro aufstockten – an die Kinderonkologie der Kinder- und Jugendklinik des Uniklinikums Erlangen. Den Spendenscheck übergab das Ehepaar nun an Prof. Dr. Markus Metzler, Leiter der Kinderonkologie, und Sportwissenschaftlerin Pavla Chadová. Der gespendete Betrag unterstützt das sporttherapeutische Programm für onkologisch behandelte Kinder und Jugendliche.

Eine Krebsdiagnose reißt die Betroffenen aus ihrem gewohnten Leben heraus. Statt Schule oder Beruf, Hobbys, Freunden und Familie ist der Alltag plötzlich bestimmt von Untersuchungen und Therapieblöcken in ungewohnter Umgebung. Die neuen Umstände bremsen vor allem jene Patientinnen und Patienten aus, die immer sportlich und aktiv waren. "Dabei bedeutet ein Klinikaufenthalt selten, dass die Patientin oder der Patient unbeweglich im Bett liegen muss", betonte Prof. Metzler.

"Mit unserer Sporttherapie wollen wir ein Umdenken herbeiführen: Es ist nicht immer nötig, sich zu schonen, denn dem Körper tut die Mobilisierung gut. Sport fördert den Appetit, reduziert Übelkeit und verbessert das allgemeine Wohlbefinden."

Stefan Herrmann sagte: "Wir machen selbst gerne Sport, haben auch ein Firmen-Radsportteam. Umso mehr freut es uns, dieses tolle und wichtige Angebot für krebskranke Kinder und Jugendliche unterstützen zu können".